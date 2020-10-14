Самый быстрый пилотируемый корабль с татарстанским космонавтом на борту стартовал к МКС с Байконура

В 08.45 мск с космодрома «Байконур» стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17». Впервые сближение с Международной космической станцией (МКС) произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно 3 часа. Об этом пишет ТАСС.

На борту находятся астронавт NASA Кэтлин Рубинс, а также космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков. Последний является уроженцем Бугульмы. Для Рыжикова это второй полет к МКС — первый он совершил в октябре 2016 — апреле 2017 года.

Корабль «Союз МС-17» уже отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и начал автономный полет к станции. Стыковка к модулю «Рассвет» МКС запланирована на 11.52 мск сегодняшнего дня.



За время нахождения на орбите (177 суток) Рыжиков и Кудь-Сверчков проведут 55 научных исследований и экспериментов. Также они совершат два выхода в открытый космос — в ноябре 2020 года и в феврале 2021 года.