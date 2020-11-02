Генменеджер «Ак Барса» заявил, что клуб не намерен увольнять Квартальнова

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что в казанском клубе не рассматривают вариант с увольнением главного тренера команды Дмитрия Квартальнова. Он удивлен, что болельщики просят отставки рулевого.

После 23 сыгранных матчей «Ак Барс» набрал 34 очка и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Даже нет никаких мыслей об увольнении Квартальнова. А за что? За то, что мы проиграли «Амуру» 1:7? Наша команда идет на первом месте. Я согласен с тем, что мы не показываем хоккей, который от нас ждут. Нет той игры, что была в прошлом сезоне: искрометной, живой, интересной. Но абсолютно понятно, почему это происходит.



У нас не было 16 игроков основного состава, выбыли два основных вратаря, все видели наши кадровые проблемы. Но в сентябре был полный состав, Дмитрий Квартальнов одержал семь побед подряд. Меня удивляет, что тема отставки вообще всплывает. Обычно об этом говорят в клубах, который не попадают в зону плей-офф или борются за попадание в восьмерку, или у них серия из крупных поражений. Но у нас даже в таблице все отлично», — сказал Якубов.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, ранее «Ак Барс» уступил в Хабаровске местному «Амуру» со счетом 1:7. Сразу после этого болельщики казанской команды и некоторые эксперты потребовали отставки Дмитрия Квартальнова.

До этого целый ряд хоккеистов основного состава пропустили несколько матчей КХЛ из-за сданных положительных результатов теста на коронавирус.

На прошлой неделе «Ак Барс» продлил свою беспроигрышную серию до трех матчей подряд. В том числе одолев нижнекамский «Нефтехимик» (3:2) во втором «татарстанском дерби» в сезоне.