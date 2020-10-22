Шевченко: «В «Ак Барсе» пожар, Якубову надо принимать какие-то меры»

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Известный российский журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко призвал генерального менеджера «Ак Барса» Рафика Якубова обратить внимание на проблемы внутри казанской команды.

По его словам, клубу пора принимать какие-то меры в отношении главного тренера Дмитрия Квартальнова.

«Я понимаю, что у генменеджера клуба Рафика Якубова сейчас выборы, собирается коробки строить. Но ему надо забыть про это. В «Ак Барсе» пожар, надо как-то управлять Квартальновым, принимать какие-то меры. Если вы понимаете, что он вас не слушает, просто расстаньтесь. Может, это слишком радикально, но надо с тренером работать. Он будто один, никого не слушает, у него помощники в такие моменты вообще никакого авторитета не имеют. Он мечется по скамейке, всех нервирует», — сказал Шевченко.

Фото: ak-bars.ru

Накануне «Ак Барс» разгромно уступил в гостях хабаровскому «Амуру», пропустив семь шайб за матч. Всего в последних 11 встречах в КХЛ команда из Казани проиграла 7 раз. Сам Квартальнов после поражения в Хабаровске заявил, что «Ак Барсу» не хватает забитых голов, но при этом он не ищет оправданий результатам команды.