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СКА объявил о переходе нападающего «Нефтехимика» Грошева

09:34, 02.11.2020
СКА объявил о переходе нападающего «Нефтехимика» Грошева
Фото: hcnh.ru

Воспитанник «Нефтехимика» нападающий Максим Грошев стал игроком СКА. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

В обмен на игрока «Нефтехимик» получил денежную компенсацию.

18-летний нападающий будет выступать за СКА под 28-м игровым номером.

Грошев является самым молодым игроком «Нефтехимика» в истории клуба. Он дебютировал в возрасте 17 лет и 262 дней. Всего на счету форварда 55 матчей на уровне КХЛ, в которых он отметился 9 (1+8) очками.

Напомним, ранее «Реальное время» сообщало о возможном переходе Грошева в СКА.

СпортХоккей Татарстан
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