СКА объявил о переходе нападающего «Нефтехимика» Грошева

Воспитанник «Нефтехимика» нападающий Максим Грошев стал игроком СКА. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

В обмен на игрока «Нефтехимик» получил денежную компенсацию.

18-летний нападающий будет выступать за СКА под 28-м игровым номером.

Максим Грошев — нападающий СКА, номер 28!



Приветствуем в Петербурге вице-чемпиона юниорского и молодежного мировых первенств!



Подробности обмена с «Нефтехимиком»:https://t.co/RIxDjLb4KN pic.twitter.com/VlLrxF4PVc — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 1, 2020

Грошев является самым молодым игроком «Нефтехимика» в истории клуба. Он дебютировал в возрасте 17 лет и 262 дней. Всего на счету форварда 55 матчей на уровне КХЛ, в которых он отметился 9 (1+8) очками.

Напомним, ранее «Реальное время» сообщало о возможном переходе Грошева в СКА.