«Нефтехимик» обменял своего воспитанника Максима Грошева в петербургский СКА

«Нефтехимик» отдал 18-летнего нападающего Максима Грошева в питерский СКА. Взамен нижнекамский клуб получит денежную компенсацию.



Хоккеист является уроженцем Татарстана. Свой хоккейный путь он начинал в городе Агрызе, а позже перебрался в Нижнекамск, где занимался в ДЮСШ «Нефтехимика».



В нынешнем сезоне форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Континентальной лиги, в которых набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-4». В среднем на льду он проводил 12 минут игрового времени.

В сентябре форварда Грошева выбрала на драфте-2020 «Тампа-Бэй» в третьем раунде под общим 85-м номером.



