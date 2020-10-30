Новости спорта

16:24 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Нефтехимик» обменял своего воспитанника Максима Грошева в петербургский СКА

14:41, 30.10.2020
«Нефтехимик» обменял своего воспитанника Максима Грошева в петербургский СКА
Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» отдал 18-летнего нападающего Максима Грошева в питерский СКА. Взамен нижнекамский клуб получит денежную компенсацию.

Хоккеист является уроженцем Татарстана. Свой хоккейный путь он начинал в городе Агрызе, а позже перебрался в Нижнекамск, где занимался в ДЮСШ «Нефтехимика».

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Континентальной лиги, в которых набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-4». В среднем на льду он проводил 12 минут игрового времени.

В сентябре форварда Грошева выбрала на драфте-2020 «Тампа-Бэй» в третьем раунде под общим 85-м номером.

СпортХоккей Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем