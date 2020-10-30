«Нефтехимик» обменял своего воспитанника Максима Грошева в петербургский СКА
«Нефтехимик» отдал 18-летнего нападающего Максима Грошева в питерский СКА. Взамен нижнекамский клуб получит денежную компенсацию.
Хоккеист является уроженцем Татарстана. Свой хоккейный путь он начинал в городе Агрызе, а позже перебрался в Нижнекамск, где занимался в ДЮСШ «Нефтехимика».
В нынешнем сезоне форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Континентальной лиги, в которых набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-4». В среднем на льду он проводил 12 минут игрового времени.
В сентябре форварда Грошева выбрала на драфте-2020 «Тампа-Бэй» в третьем раунде под общим 85-м номером.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым