Казанский суд взял под стражу беглого экс-начальника ОП «Сафиуллина»

Фото: "Реальное время"

До 8 декабря в СИЗО отправил полковника полиции Алексея Ершова Советский райсуд Казани. На заседании сам подозреваемый во взятках экс-начальник ОП «Сафиуллина» заявлял о своей невиновности, но просил домашний арест, передает из суда журналист «Реального времени».



Представитель следственной группы из 2-го отдела Следкома по РТ Марат Хадеев просил суд заключить под стражу подозреваемого в семи взятках, а также в превышении полномочий, злоупотреблении ими и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Он отмечал, что на данный момент у следствия нет информации об увольнении Ершова, и он может воспользоваться своими связями, чтобы снова скрыться либо надавить на свидетелей.

Помощник прокурора Советского района Казани Михаил Вавилин ходатайство поддержал.

Адвокат подозреваемого был категорически против ареста. По его мнению, никаких официальных вызовов к следователю его клиент не получал. Тем не менее защитник просил о домашнем аресте.

Ту же меру пресечения просил рассмотреть и сам полковник Ершов, хотя неоднократно в ходе заседания называл свое дело сфальсифицированным.

Напомним, Ершова задержали сегодня на даче. И сегодня же МВД Татарстана официально объявило о решении расстаться с этим сотрудником.