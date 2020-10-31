Задержанного начальника ОП «Сафиуллина» Алексея Ершова уволили из МВД

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Экс-начальника ОП «Сафиуллина» Алексея Ершова уволили из МВД, об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В МВД Татарстана принято решение об увольнении бывшего начальника казанского отдела полиции из органов внутренних дел. Все соответствующие материалы направлены в ДГСК МВД России», — говорится в сообщении ведомства.

realnoevremya.ru

Сейчас в Советском суде Казани ему избирают меру пресечения. Ершова подозревают в серии коррупционных преступлений, включая взятки и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

