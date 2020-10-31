Казанский полковник Ершов: «Я прятался, чтобы рассказать о беспределе ФСБ вышестоящему начальству»

Экс-начальник казанского ОП «Сафиуллина» считает свое дело сфабрикованным и заказным. Об этом полковник Алексей Ершов заявил сегодня перед заседанием по ходатайству об аресте в Советском райсуде Казани, передает журналист «Реального времени».

Со слов подозреваемого в получении взяток сотрудника полиции, о желании смежников возбудить против него дела он знал еще в апреле, даже хотел уволиться, но не сделал этого.

Скрылся же он с одной целью — хотел донести свою версию событий до руководства МВД на федеральном уровне. «Я прятался, чтобы рассказать о беспределе ФСБ вышестоящему начальству», — заявил он, отвечая на вопросы журналиста «Реального времени».

Напомним, Следком по РТ просит заключения Ершова под стражу. Его задержали сегодня на даче в Царицыно. 13 октября он был объявлен в федеральный розыск.