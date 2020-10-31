Татарстан оказался в лидерах по количеству эскроу-счетов в ПФО и в тройке — по количеству «раскрытых» счетов

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Татарстан оказался в лидерах по количеству эскроу-счетов, которые используются для резервирования средств участников долевого строительства, пишет РБК со ссылкой на информацию Банка России на 1 октября 2020 года. Таких счетов в республике зарегистрировано 7 037.



Рейтинг по количеству «раскрытых» эскроу-счетов (средства с которых уже поступили застройщикам, завершившим строительство), используемых для резервирования средств участников долевого строительства, по-прежнему возглавляет Чувашия, где «раскрыто» 1 723 таких счета, далее следуют Оренбургская область и Татарстан, где «раскрыто» 941 и 862 таких счета соответственно.



Напомним, ранее татарстанское отделение Центробанка констатировало значительный рост средств на эскроу-счетах.