В Татарстане объем средств на эскроу-счетах за месяц вырос на 3,8 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Татарстане объем средств на счетах эскроу, открытых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, вырос на 3,8 млрд рублей (22%). На 1 сентября он достиг 21,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ.

По итогам августа в республике зарегистрировано более 7 тыс. счетов эскроу (+19%).

«Увеличилась и сумма, перечисленная застройщикам с «раскрытых» счетов эскроу, — до 1,1 млрд рублей», — заявил управляющий отделением Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, что к 1 августа объем средств в РТ на счетах эскроу по договорам участия в долевом строительстве составил 17,7 млрд рублей (+3,1 млрд рублей — 21%).

