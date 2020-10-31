Известный переводчик жестового языка рассказала, как обстоят дела с сурдопереводом в Татарстане

Известный переводчик языка жестов, старший преподаватель кафедры сценической и жестовой речи РГСАИ Варвара Ромашкина в интервью «Реальному времени» рассказала, что в России наблюдается дефицит квалифицированных сурдопереводчиков. По ее словам многие из тех, кто пришли в профессию, не справляются с задачей перевода с обычного русского языка на жестовый.



— Самое сложное — понять, что говорят глухие люди. А сейчас специалистов становится меньше, и люди, которые приглашают специалистов жестового языка, даже не подозревают о том, что приглашенные могут не понимать, о чем говорят неслышащие люди, — рассказала она.



В Татарстане, отметила она. ситуация не отличается от таковой в России.

— тоже не хватает переводчиков. Я знаю, что у вас есть и в Казани региональные отделения общества глухих, там есть у вас переводчики. И в других небольших городах, но в целом ситуация точно такая же, как и везде в России, — сообщила Ромашкина.

