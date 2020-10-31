Ночью под Казанью сгорели два дома, гаражи и хозяйственная постройка одной семьи

Фото: очевидцы

Ночью в Зеленодольском районе Татарстана произошел крупный пожар. Загорелись два дома, два гаража и хозяйственная постройка.

Сообщение о пожаре в селе Большие Ключи поступило в МЧС в 21.24. Как рассказали «Реальному времени» в МЧС по Татарстану, по улице Казанской, 9 загорелись частный дом (6х8 м), гараж (6х4 м), гараж (6х4 м), хозблок (6х7 м) — все они находились под одной кровлей. Также загорелась обрешетка кровли второго частного дома (6х10), расположенного рядом.

По словам очевидцев, оба дома и все горевшие постройки принадлежат одной семье. По предварительным данным, глава семьи является автослесарем.

В результате пожара никто не пострадал. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.



Ранее в Казани загорелся гаражный бокс с легковым автомобилем.

