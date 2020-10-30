В Казани загорелся гаражный бокс с легковым автомобилем

Сегодня, 30 октября, в 15.06 поступило сообщение о пожаре на улице Маршрутной, д. 17, корпус 1 в Казани. Загорелся гаражный бокс, который представляет угрозу для соседних боксов. Сообщается, что в боксе горит легковой автомобиль, сейчас его невозможно извлечь.



На месте работают три звена ГДЗС, на тушение поданы три ствола Б. Сейчас угроза дальнейшего распространения огня снята. В 15.53 открытое горение на площади 60 кв. м. было ликвидировано.

МЧС РТ сообщило об отсутствии пострадавших.

