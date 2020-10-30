Новости происшествий

17:56 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани загорелся гаражный бокс с легковым автомобилем

16:21, 30.10.2020

Сегодня, 30 октября, в 15.06 поступило сообщение о пожаре на улице Маршрутной, д. 17, корпус 1 в Казани. Загорелся гаражный бокс, который представляет угрозу для соседних боксов. Сообщается, что в боксе горит легковой автомобиль, сейчас его невозможно извлечь.

На месте работают три звена ГДЗС, на тушение поданы три ствола Б. Сейчас угроза дальнейшего распространения огня снята. В 15.53 открытое горение на площади 60 кв. м. было ликвидировано.

МЧС РТ сообщило об отсутствии пострадавших.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем