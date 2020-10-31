«Рубин» сыграет в Казани с тульским «Арсеналом» в матче РПЛ

Сегодня «Рубин» сыграет дома с тульским «Арсеналом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Команда Леонида Слуцкого не побеждает на домашнем стадионе с августа. В последний раз «Рубин» побеждал на «Ак Барс Арене» в Казани в конце лета, когда разгромил «Уфу» со счетом 3:0.

«Арсенал», наоборот, не очень хорошо играет в гостевых матчах. На выезде тульская команда сыграла пять матчей в РПЛ, в которых набрала лишь 1 очко, сыграв вничью с «Тамбовом» (1:1). В 12-м туре туляки крупно уступили в гостях ЦСКА (1:5) и теперь находятся в шаге от зоны стыковых встреч.

Напоминаем, что билеты на домашнюю игру уже в продаже



31 октября играем с тульским «Арсеналом» на «Ак Барс Арене». Матч начнётся в 14:00.

Билеты в кассах и на https://t.co/uOaPLjtoOo



Подробнее о ценах и скидках

https://t.co/jXLijnvGp5 pic.twitter.com/cXesqTSIpr — «Рубин» Казань (@fcrk) October 26, 2020

Матч «Рубина» и тульского «Арсенала» состоится сегодня на стадионе «Ак Барс Арена». Начало встречи — в 14.00 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ».

Напомним, за «Арсенал» в Казани по различным причинам не смогут сыграть сразу восемь футболистов основного состава.

Подробное превью наиболее интересных игр 13-го тура РПЛ можно почитать в материале «Реального времени».