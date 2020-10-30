Новости происшествий

13:22 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

МВД по РТ: подросток, напавший на отдел полиции в Кукморе, не состоял на учете как склонный к экстремизму

13:15, 30.10.2020
МВД по РТ: подросток, напавший на отдел полиции в Кукморе, не состоял на учете как склонный к экстремизму
Фото: realnoevremya.ru

В МВД по Татарстану опровергли информацию СМИ о том, что подросток, совершивший нападение на отделение полиции в Кукморе, состоял на учете в правоохранительных органах как склонный к экстремизму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: 16.мвд.рф

Напомним, что имам-мухтасиб Кукморского района РТ Радиф Тимергалиев подтвердил, что подросток придерживался нетрадиционных течений ислама. Он не посещал ни одну из мечетей района.

Подробнее о происшествии, случившемся минувшей ночью в Кукморе, читайте в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем