В ДУМ Татарстана прокомментировали теракт в Кукморе

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В ДУМ РТ «Реальному времени» сообщили, что, по результатам проведенного среди имамов Кукморского мухтасибата опроса, 16-летний подросток, совершивший минувшей ночью теракт в Кукморе, не посещал ни одну из мечетей района.



«К сожалению, мечети нашего района он не посещал. Может, если бы с ним поговорили, не дошло бы до такого. Рядом с домом, где он живет, есть одна мечеть, чуть дальше другая. Ни в одну не приходил», — прокомментировал происшествие имам-мухтасиб Кукморского района Радиф Тимергалиев.

Фото: 16.мвд.рф

Подробнее о теракте в Кукморе читайте в материале «Реального времени».



