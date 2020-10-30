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В ДУМ Татарстана прокомментировали теракт в Кукморе

11:59, 30.10.2020 2
В ДУМ Татарстана прокомментировали теракт в Кукморе
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В ДУМ РТ «Реальному времени» сообщили, что, по результатам проведенного среди имамов Кукморского мухтасибата опроса, 16-летний подросток, совершивший минувшей ночью теракт в Кукморе, не посещал ни одну из мечетей района.

«К сожалению, мечети нашего района он не посещал. Может, если бы с ним поговорили, не дошло бы до такого. Рядом с домом, где он живет, есть одна мечеть, чуть дальше другая. Ни в одну не приходил», — прокомментировал происшествие имам-мухтасиб Кукморского района Радиф Тимергалиев.

Фото: 16.мвд.рф

Подробнее о теракте в Кукморе читайте в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:27
    Открестились?
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  • Анонимно 12:47
    К сожалению...какому сожалению?
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