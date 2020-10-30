В общественном транспорте Казани выявили более 1,3 тысячи нарушителей масочного режима

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

По итогам проверки общественного транспорта Казани 29 октября выявили 1 378 пассажиров-нарушителей масочного режима. 45 из них покинули средство передвижения, остальные надели маски на месте.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Казани, проверка прошла на 649 автобусах, троллейбусах, трамваях и поездах метро города.

В ходе рейда сотрудники городского Комитета по транспорту, контрольно-ревизорские службы МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и транспортных предприятий посетили 24 остановки общественного транспорта.



Комитет по транспорту Казани

Сутками ранее в Казани выявили 1 585 пассажиров без средств индивидуальной защиты, 37 из которых покинули общественный транспорт.

