В общественном транспорте Казани выявили более 1,5 тысячи нарушителей масочного режима

Фото: Комитет по транспорту

По итогам проверки общественного транспорта Казани 28 октября выявили 1 585 пассажиров-нарушителей масочного режима. 37 из них покинули средство передвижения, остальные надели маски на месте.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Казани, проверка прошла на 974 автобусах, троллейбусах, трамваях и поездах метро города.

В ходе рейда сотрудники городского Комитета по транспорту, контрольно-ревизорские службы МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и транспортных предприятий посетили 33 остановки общественного транспорта.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Сутками ранее в Казани выявили 1 658 пассажиров без средств индивидуальной защиты, 56 из которых покинули общественный транспорт.

