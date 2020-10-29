Слуцкий сравнил Кварацхелию с молодым талантом «Реала» Эдегором

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил полузащитника казанцев Хвичу Кварацхелию с молодым талантом мадридского «Реала» Мартином Эдегором.

«Талант видно сразу, здесь не надо долго что-то высматривать. У него же не голый дриблинг, он не Жано Ананидзе, который обыгрывает, но все-таки легкий. У Хвичи много дриблинга через единоборства, он быстрый, достаточно мощный. Не дриблер-балерина. У него больше всех единоборств в атаке в РПЛ.

У него хорошее сочетание редких качеств. Яркость его бросилась в глаза с первой тренировки. Наверное, с Эдегором можно сравнивать его. Хвича не такой ранний талант, он чуть позже созрел. Но если мы говорим о наборе качеств, то это редкое сочетание: у него хороший функциональный набор и хороший технический», — сказал Слуцкий.

Леонид Слуцкий. Фото: rubin-kazan.ru

Нынешний тренер «Рубина» работал с Эдегором, когда руководил голландским «Витессом». В то время норвежский полузащитник был арендован у мадридского «Реала». По окончании сезона испанский клуб забрал футболиста из-за хороших результатов, показанных в Голландии.

Мартин Эдегор (справа). Фото: vitesse.nl

Эдегор стал известен в 2015 году, когда в 17-летнем возрасте перешел в состав «Реала» за 2,8 млн евро. С тех пор он несколько раз ездил в аренду в различные клубы.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Кварацхелии заинтересована дортмундская «Боруссия», накануне обыгравшая «Зенит» (2:0) в Лиге чемпионов.