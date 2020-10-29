«Зенит» на выезде проиграл «Боруссии» в матче Лиги чемпионов

«Зенит» в гостях проиграл немецкой «Боруссии» (Д) (0:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу.

Первый тайм закончился нулевой ничьей, а после перерыва хозяева забили дважды. Вначале с пенальти отличился Санчо, в конце игры Холанд установил окончательный счет.

Команда Семака не нанесла в створ ворот соперника ни одного удара в течение матча. Главный тренер питерского клуба в перерыве даже заменил Дзюбу на острие атаки, но успеха такая перестановка не принесла.

После двух сыгранных туров «Зенит» замыкает турнирную таблицу группы F с 0 набранными очками. Первую строчку делят итальянское «Лацио» и «Брюгге» из Бельгии — у них по 4 очка.

«Боруссия» (Д) (Германия) - «Зенит» (Россия) - 2:0 (0:0)

Голы:

1:0 - 78, Санчо (с пенальти);

2:0 - 90, Холанд (Беллингем).