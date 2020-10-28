Хавбек «Рубина» Кварацхелия интересен дортмундской «Боруссии»

Фото: ФК «Рубин»

Немецкий клуб «Боруссия» заинтересовал хавбек казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. Об этом сообщает «Чемпионат».

«За ним не в первый раз следят, но на этот раз речь идет о детальном изучении возможности купить игрока.

Во-первых, нужен будет авторизованный агент, который со стороны клуба будет работать с его российским представителем. Во-вторых, «Боруссия» должна продать игрока, чтобы приобрести Хвичу. Консультации проходят уже больше месяца», — заявил источник в «Боруссии».

Источник издания в казанском клубе подтвердил информацию о детальном интересе со стороны дортмундского клуба. А также заявил, что летом «Рубин» отказался продавать Хвичу в турецкий «Галатасарай» за 15 миллионов евро.

В 12 матчах нынешнего сезона Хвича забил 2 мяча, отдал одну результативную передачу. Грузинский футболист перешел в «Рубин» летом 2019 года на правах свободного агента — «Локомотив» не стал предлагать игроку контракт.