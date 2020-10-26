Минздрав РФ рекомендовал еще пять препаратов для лечения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Минздрав России оставил гидроксихлорохин в новой версии рекомендаций по лечению COVID-19, в список вошли еще пять лекарств.

Для лечения от коронавируса ведомство рекомендует использовать фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), интерферон-альфа, передает «РИА Новости».

realnoevremya.ru

В документе подчеркивается, что сведения о результатах терапии препаратами, которые имеются на сегодняшний день, не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности. Эти лекарства можно применять по решению врачебной комиссии, в том случае, если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов поручил внимательно выстроить работу по оказанию медицинской помощи в сложившихся условиях. В частности, обеспечить необходимое количество койко-мест и лекарств.

