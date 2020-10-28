Азмун и Малком пропустят игру «Зенита» против «Боруссии» в Лиге чемпионов

Сегодня «Зенит» в гостях сыграет с дортмундской «Боруссией» в матче группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

В игре не смогут принять участие полузащитник Малком и нападающий Сердар Азмун. Об этом сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Что касается больных, ни Малком, ни Азмун не смогут нам помочь. Малком прилетел, чтобы пройти консультацию. Нынешняя травма не имеет никакого отношения к предыдущей. Надеемся, через пару недель он сможет приступить к занятиям в общей группе. Что касается Сердара, у него другое заболевание. Коронавирус тут ни при чем», — заявил Семак на предматчевой пресс-конференции.

Сергей Семак. Фото: vk.com/zenit

Встреча между «Боруссией» и «Зенитом» пройдет сегодня в Германии, начало матча — в 23.00.

Ранее питерский клуб проиграл в Лиге чемпионов бельгийскому «Брюгге» (1:2), а также казанскому «Рубину» (1:2) в 12-м туре РПЛ.

Напомним, накануне московский «Локомотив» дома уступил немецкой «Баварии» (1:2) в матче Лиги чемпионов.