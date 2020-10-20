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«Зенит» дома проиграл «Брюгге», пропустив на 90-й минуте матча

21:47, 20.10.2020
«Зенит» дома проиграл «Брюгге», пропустив на 90-й минуте матча
Фото: vk.com/zenit

«Зенит» дома проиграл бельгийскому «Брюгге» (1:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу.

Первый тайм прошел в равной игре без забитых мячей. Сразу после перерыва «Зенит» завладел инициативой и создал несколько острых моментов в чужой зоне, но забили в итоге гости. Футболисты «Брюгге» трижды пытались протолкнуть мяч в ворота Кержакова, что в последствии удалось Эммануэлю Деннису, открывшему счет.

Питерцы побежали отыгрываться и один из дальних ударов Деяна Ловрена достиг цели. За оставшееся время обе команды имели шансы забить, однако отличиться удалось только гостям. В добавленное арбитром время Де Кетеларе принес победу «Брюгге».

«Зенит» (Россия) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:2 (0:0)
Голы:
0:1 — 63, Деннис;
1:1 — 74, Ловрен;
1:2 — 90+2, Кетеларе.

СпортФутбол
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