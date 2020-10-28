В Татарстане оценили итоги первого этапа продажи туров с кешбэком

Председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов на пресс-конференции в «Интерфаксе» заявил, что в республике активно прошел первый этап программы по продаже туров по России с кешбэком. По предварительным данным, республика вошла в топ-5 самых активных регионов.

«Самый мощный тренд, наверное, развитие глэмпингов, загородных баз и так далее», — обратил внимание глава Госкомитета по туризму РТ.

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Он сообщил, что примерно 60% туристов бронировали в республике санатории, около 40% — гостиницы и экскурсионные туры по Татарстану.



«Программа действительно работает эффективно, четко и без сбоев», — заключил Иванов.

В Ростуризме отметили, что программа по продаже туров с кешбэком помогает решать важные социальные и экономические вопросы.

