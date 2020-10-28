Новости общества

14:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане оценили итоги первого этапа продажи туров с кешбэком

12:40, 28.10.2020
В Татарстане оценили итоги первого этапа продажи туров с кешбэком
Фото: realnoevremya.ru

Председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов на пресс-конференции в «Интерфаксе» заявил, что в республике активно прошел первый этап программы по продаже туров по России с кешбэком. По предварительным данным, республика вошла в топ-5 самых активных регионов.

«Самый мощный тренд, наверное, развитие глэмпингов, загородных баз и так далее», — обратил внимание глава Госкомитета по туризму РТ.

скриншот

Он сообщил, что примерно 60% туристов бронировали в республике санатории, около 40% — гостиницы и экскурсионные туры по Татарстану.

«Программа действительно работает эффективно, четко и без сбоев», — заключил Иванов.

В Ростуризме отметили, что программа по продаже туров с кешбэком помогает решать важные социальные и экономические вопросы.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем