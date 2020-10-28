В Ростуризме обратили внимание на уникальность программы по продаже туров с кешбэком
Ключевая задача программы по продаже туров по России с кешбэком, с одной стороны — сделать путешествия доступными, с другой — поддержать бизнес. Об этом сегодня рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова на пресс-конференции в «Интерфаксе».
Она обратила внимание, что уникальность программы в том, что она решает важные социальные и экономические вопросы.
По итогам первой недели продажи туров по России с кешбеком выручили 900 млн рублей.
В Ростуризме отметили, что на втором этапе программы рост продаж увеличился в 1,5-2 раза по сравнению с периодом до его старта. По отношению к пилотным этапу покупать туры стали чаще в три-четыре раза.
Напомним, что второй этап программы возврата части средств за туристические поездки по России стартовал 15 октября. На сайте Ростуризма до 5 декабря можно подобрать пакетный тур и получить кешбэк за оплаченную поездку.
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