Оглашение приговора по делу ГК «ФОН» намечено на конец декабря

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На 28 декабря предварительно назначили дату оглашения приговора по делу дольщиков казанской группы компаний «ФОН». Накануне в Ново-Савиновском райсуде Казани завершились прения по этому делу, в которых гособвинитель запросил для основателя «ФОНа» Анатолия Ливады 4,5 года колонии общего режима и такой же срок условно для учредителя и экс-директора ООО «Фон-Ривьера» и «Царицынский бугор» Дианы Ахметзяновой.



Адвокаты просили суд об оправдании, настаивая, что вменяемое хищение 2,6 млрд рублей образовалось в результате выборочного обсчета работ на стройке в ходе предварительного следствия, а на деле затраты застройщиков на строительство трех ЖК в Казани превысили объем привлеченных средств дольщиков на 1,7 млрд рублей.

Подсудимые в последнем слове говорили, что принимали все усилия для достройки домов и возвращали деньги потерпевших даже во время судебного процесса.

В качестве характеризующих Ливаду материалов суд приобщил многочисленные награды и благодарности, треть которых — по линии МВД Татарстана.

О финале резонансного процесса — в репортаже «Реального времени».