СМИ: обвинение просит 1 год и 11 месяцев для казанца, разместившего фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Гособвинение просит приговорить жителя Казани, обвиняемого в размещении фотографии Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк онлайн», к 1 году 11 месяцам колонии общего режима.

Также обвинение запросило штраф в размере 290 тыс. рублей в доход государства, сообщил ТАСС источник в прокуратуре Татарстана.

realnoevremya.ru

Суд над 20-летним жителем Казани Мухаммедом Эль-Айюби стартовал в сентябре. Он обвиняется в реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354. 1 УК РФ) и хранении наркотиков в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

