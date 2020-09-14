В Татарстане начался суд над казанцем, разместившим фотографию Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

В Верховном суде Татарстана начался суд по делу 20-летнего жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, разместившего фотографию Гитлера на сайте «Бессмертный полк онлайн». Он обвиняется в реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354. 1 УК РФ) и хранении наркотиков в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, государственное обвинение в суде поддерживают прокурор Татарстана Илдус Нафиков и прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Аида Шайдуллина.

По данным следствия, обвиняемый Мухаммед Эль-Айюби отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию Гитлера. В результате оно появилось в трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.



Во время обыска в доме обвиняемого были изъяты растения, содержащие наркотическое средство, общим весом в высушенном виде 73,8 грамма.

Обвинительное заключение жителю Казани утвердил заместитель Генпрокурора России.

Рассмотрение уголовного дела продолжается.