В Казани мужчина упал с пятого этажа, пробив крышу подвала

Фото: МЧС по РТ

В Казани спасатели помогли мужчине, который упал с пятого этажа в подвал, пробив крышу. О произошедшем рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Несчастный случай произошел накануне по адресу: Татарстан, 3/2. Мужчина упал из окна пятого этажа, пробил крышу подвала и лежал под обломками.

Спасатели извлекли 68-летнего мужчину из подвала, на носилках донесли его до машины скорой помощи.



Ранее спасатели помогли мужчине, который сломал ногу на склоне.

