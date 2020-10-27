В Казани мужчина упал с пятого этажа, пробив крышу подвала
В Казани спасатели помогли мужчине, который упал с пятого этажа в подвал, пробив крышу. О произошедшем рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.
Несчастный случай произошел накануне по адресу: Татарстан, 3/2. Мужчина упал из окна пятого этажа, пробил крышу подвала и лежал под обломками.
Спасатели извлекли 68-летнего мужчину из подвала, на носилках донесли его до машины скорой помощи.
Ранее спасатели помогли мужчине, который сломал ногу на склоне.
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