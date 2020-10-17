Новости общества

17:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челнах спасатели помогли мужчине, который сломал ногу на склоне

16:49, 17.10.2020
В Челнах спасатели помогли мужчине, который сломал ногу на склоне
Фото: МЧС по РТ

В Набережных Челнах спасатели помогли мужчине, который упал со склона и сломал ногу. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Случай произошел в поселке ЗЯБ. На берегу реки Челнинка 62-летний мужчина сломал ногу и не мог самостоятельно перемещаться. Прибывшие спасатели на носилках транспортировали больного до машины скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

МЧС по РТ

Ранее в Татарстане спасатели искали пропавшего на Каме мужчину.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем