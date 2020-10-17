В Челнах спасатели помогли мужчине, который сломал ногу на склоне

Фото: МЧС по РТ

В Набережных Челнах спасатели помогли мужчине, который упал со склона и сломал ногу. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Случай произошел в поселке ЗЯБ. На берегу реки Челнинка 62-летний мужчина сломал ногу и не мог самостоятельно перемещаться. Прибывшие спасатели на носилках транспортировали больного до машины скорой помощи для дальнейшей госпитализации.



МЧС по РТ

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