В Челнах спасатели помогли мужчине, который сломал ногу на склоне
В Набережных Челнах спасатели помогли мужчине, который упал со склона и сломал ногу. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.
Случай произошел в поселке ЗЯБ. На берегу реки Челнинка 62-летний мужчина сломал ногу и не мог самостоятельно перемещаться. Прибывшие спасатели на носилках транспортировали больного до машины скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
Ранее в Татарстане спасатели искали пропавшего на Каме мужчину.
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