Татарстан занял четвертое место по объему ввода жилья

Татарстан вошел в пятерку регионов по объему жилищного строительства. В 2020 году в республике введено в эксплуатацию 2,1 млн кв. м жилья, сообщает Росстат.

По данным ведомства, на Татарстан приходится 4,3% площади жилья от сданной в эксплуатацию по России, республика находится на четвертом месте. В тройке лидеров Московская область (9,2%), Москва (6,4%), Краснодарский край (6,1%). Замыкает пятерку Башкирия (3,6%).

realnoevremya.ru

Всего в стране сдано 620,8 тыс. квартир в многоквартирных и жилых домах. Общая площадь жилых помещений составляет 47,8 млн кв. метров.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ввели в эксплуатацию уже 74% от плана по жилью.

