В Татарстане ввели в эксплуатацию уже 74% от плана по жилью

По программам жилищного строительства на 23 октября в Татарстане введено в эксплуатацию 2 млн 197 тыс. кв. м жилья, или 74% от плана. Об этом доложил сегоня на утреннем совещании в правительстве республики глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья в 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 177 многоквартирных домов жилой площадью 1 млн 317 тыс. кв. метров. На сегодня введено 119 многоквартирных жилых домов площадью 837 тыс. кв. метров, что составляет 64% от плана, рассказал Айзатуллин.

По линии индивидуального жилищного строительства план выполнен уже на 88%: введено в эксплуатацию 9 тыс. 427 индивидуальных жилых домов площадью 1 млн 225 тыс. кв. метров, передает пресс-служба президента Татарстана.