Антипов из УНИКСа вызван в сборную России на матчи квалификации чемпионата Европы

Тренерский штаб Сергея Базаревича обнародовал расширенный список игроков, вызванных на матчи квалификации чемпионата Европы. Об этом сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола.

В список включен один представитель казанского УНИКСа — форвард Павел Антипов.

Всего в расширенный состав вошли 29 баскетболистов. Среди них не оказалось лидера сборной — защитника БК «Химки» Алексея Шведа. Он был не включен после разговора с генеральным директором подмосковного клуба Павлом Астаховым.

До отправки в Эстонию всем игрокам и представителям национальной сборной предстоит пройти несколько тестирований на коронавирус.

Сборной России предстоит сыграть в Таллине два матча — 28 ноября с командой Эстонии и 30 ноября против Италии.

Защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Максим Григорьев («ПАРМА»), Вячеслав Зайцев («Химки»), Денис Захаров («Зенит»), Дмитрий Кулагин (без клуба), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Иван Ухов (ЦСКА), Виталий Фридзон («Зенит»), Дмитрий Хвостов («Зенит»), Александр Хоменко (ЦСКА), Глеб Шейко («ПАРМА»).

Форварды: Павел Антипов (УНИКС), Семен Антонов (ЦСКА), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Балашов («Восток-65»), Евгений Валиев (без клуба), Андрей Воронцевич (без клуба), Андрей Зубков («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Антон Квитковских («Автодор»), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Лопатин (ЦСКА), Никита Михайловский («Автодор»), Владислав Трушкин («Зенит»).

Центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА), Владимир Ивлев («ПАРМА»), Антон Пушков («Зенит»).