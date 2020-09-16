Для 150 тыс. малых предприятий Татарстана продлят мораторий на плановые проверки

В Татарстане мораторий на плановые проверки малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей с доходом до 800 млн рублей в год и количеством занятых до 100 человек продлили до конца 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики РТ, запрет на плановые проверки будет действовать для более 150 тыс. малых предприятий республики.



Для средних и крупных предприятий мораторий на плановые проверки истекает 31 декабря 2020 года.



Напомним, запрет на налоговые, таможенные и другие проверки действует в России и Татарстане с 24 марта.

Для предпринимателей, столкнувшихся с проверками, на период запрета их проведения в республике действует горячая линия.

