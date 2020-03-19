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В России объявили мораторий для малого бизнеса на уплату страховых взносов

13:52, 19.03.2020
В России объявили мораторий для малого бизнеса на уплату страховых взносов
Фото: realnoevremya.ru

В России ввели отсрочку для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов и арендной плате за помещения, которые находятся в муниципальной или госсобственности. Она составит три месяца, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Стенограмма опубликована на сайте правительства.

Также вводится мораторий на налоговые, таможенные и другие проверки. МСБ предоставят новые льготы для кредитования и возможности реструктуризации ранее выданных кредитов.

Нововведения начнут действовать уже с марта.

Ранее в правительстве поручили проработать список мер по поддержке экономики на фоне распространения коронавируса. В списке мер по поддержке экономики оказались: возможность авансировать обязательные платежи, пенсии и другие социальные выплаты, введение налоговых каникул для туристической и авиационной отраслей, квартальной отсрочки для малого и среднего бизнеса.

Экономика
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