Генпрокуратура: в Татарстане 44 аттракциона работали с нарушениями

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Генпрокуратура отчиталась о масштабной проверке эксплуатации аттракционов и деятельности зоопарков в регионах. В Татарстане сотрудники надзорного ведомства выявили 44 нарушения.

Аттракционы работали с нарушением требований безопасности и не проходили техобслуживание вовремя, говорится в сообщении прокуратуры.

В одном из случаев возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Также на одно из юрлиц наложен штраф в размере 100 тысяч рублей. Собственников аттракционов обязали отремонтировать их и регулярно проводить техобслуживание.

Всего региональные прокуратуры выявили более 2,5 тысячи нарушений.

Напомним, в октябре прокуратура нашла нарушения в казанском парке аттракционов на проспекте Победы. Штраф в 100 тысяч рублей выписали челнинскому Парку культуры и отдыха из-за разлетевшегося аттракциона «Веселые горки».