За развалившиеся «Веселые горки» Парк культуры в Челнах оштрафовали на 100 тысяч

В Челнах суд оштрафовал Парк культуры и отдыха на 100 тысяч рублей за аттракцион «Веселый горки», развалившийся во время катания детей. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, что 18 июля в парке во время катания с детьми у аттракциона отвалилась деталь. В кабине карусели находились дети, они не пострадали. Тем не менее было возбуждено уголовное дело, материалы были переданы в Следственный комитет.

Также прокуратура направила административный иск. В итоге суд оштрафовал Парк культуры и отдыха на 100 тысяч рублей, передает «Татар-информ».

Мамы Набережных Челнов обратились в адрес Молодежного парламента Татарстана с просьбой обратить внимание на аттракцион в Парке культуры на ГЭС.

