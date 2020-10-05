Прокуратура выявила нарушения в одном из парков аттракционов Казани

Прокуратура Советского района Казани выявила нарушения в парке аттракционов на проспекте Победы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что аттракционы не соответствуют требованиям госстандартов и безопасности. Многие объекты имеют дефекты: не закреплены платформы в зоне посадки/высадки пассажиров, ослаблены крепления, имеется прогнившее покрытие и изношенные детали.

Прокуратура внесла в адрес владельца аттракционов представление об устранении выявленных нарушений. Документ находится на рассмотрении.

Фото: pixabay.com

Напомним, что в июле из-за неисправностей аттракцион «Веселые горки» в Набережных Челнах развалился во время катания детей. Суд оштрафовал Парк культуры и отдыха на 100 тыс. рублей.

