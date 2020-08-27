В Казани прокуратура проверяет информацию о выселении отцом ребенка-инвалида

В Казани прокуратура проводит проверку после публикации в СМИ информации о том, что мужчина выгнал на улицу супругу с детьми, один из которых инвалид. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина усомнился в отцовстве одного из детей, поэтому просто выгнал супругу с детьми из дома. Женщина с ребенком-инвалидом осталась на улице. Девочка же, которая внешне выглядит здоровой, на самом деле имеет проблемы с психикой и, в случае чего, не сможет получить необходимую помощь.

Сейчас надзорное ведомство проверяет достоверность информации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.



Ранее прокуратура Казани потребовала от властей города расселить жильцов аварийного дома в Кировском районе.

