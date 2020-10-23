В Казани собака покусала девочку: прокуратура проверяет обоснованность отказа в возбуждении дела

В Казани прокуратура проверяет обоснованность отказа полиции в возбуждении уголовного дела после того, как собака напала на ребенка. Об этом «Реальному времени» рассказали в прокуратуре республики.

О том, что собака напала на девочку, ведомство узнало через соцсети. Сообщается, что мама ребенка обратилась с заявлением в полицию, однако там в возбуждении уголовного дела отказали.

«Прокуратура Татарстана проверит законность и обоснованность процессуального решения, вынесенного по итогам проверки сообщения о преступлении. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — прокомментировал помощник прокурора Татарстана по работе со СМИ Руслан Галиев.

Также сегодня мировой суд Набережных Челнов рассматривает уголовное дело в отношении женщины, собака которой укусила ребенка за лицо.

