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В Казани собака покусала девочку: прокуратура проверяет обоснованность отказа в возбуждении дела

15:58, 23.10.2020 2
В Казани собака покусала девочку: прокуратура проверяет обоснованность отказа в возбуждении дела
Фото: realnoevremya.ru

В Казани прокуратура проверяет обоснованность отказа полиции в возбуждении уголовного дела после того, как собака напала на ребенка. Об этом «Реальному времени» рассказали в прокуратуре республики.

О том, что собака напала на девочку, ведомство узнало через соцсети. Сообщается, что мама ребенка обратилась с заявлением в полицию, однако там в возбуждении уголовного дела отказали.

«Прокуратура Татарстана проверит законность и обоснованность процессуального решения, вынесенного по итогам проверки сообщения о преступлении. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — прокомментировал помощник прокурора Татарстана по работе со СМИ Руслан Галиев.

Также сегодня мировой суд Набережных Челнов рассматривает уголовное дело в отношении женщины, собака которой укусила ребенка за лицо.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:41
    Когда уже введут адекватную ответственность безответственным собаководам. Это же беспредел какой-то. В принципе, натаскиваешь собаку на того кто тебе не нравится. И отпускаешь её погулять. Всё равно ответственности почти никакой, и не докажешь что специально.
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  • Анонимно 17:09
    понаехали селяне со своими вольными обычаями,собаки и котики им мешают.
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