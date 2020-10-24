В МВД Татарстана объяснили, почему не завели дело после нападения собаки на девочку в Казани

В МВД Татарстана объяснили отказ в возбуждении уголовного дела по просьбе проживающей в Советском районе Казани 42-летней женщины привлечь к ответственности хозяйку собаки, укусившей ее дочь в область левого плеча 10 сентября.



Установлено, что хозяйка выгуливала собаку без намордника и поводка. Тем не менее, невозможно оценить степень тяжести телесных повреждений у ребенка, поскольку мать отказалась от прохождения судебно-медицинской экспертизы ее дочерью. В связи с этим в возбуждении уголовного дела отказали, сообщает МВД по РТ.

Материалы по административному нарушению порядка выгула собак переданы в администрацию Советского района Казани, поскольку сотрудники полиции не наделены полномочиями рассмотрения статьи.

Ранее сообщалось о проверке прокуратурой обоснованности отказа полиции в возбуждении уголовного дела после нападения собаки на ребенка.