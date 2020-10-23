РАН: гибель обитателей океана на Камчатке спровоцировали водоросли и дефицит кислорода

В Российской академии наук (РАН) заявили, что причиной гибели морских животных в акватории Авачинского залива на Камчатке стали водоросль рода Karenia и низкий уровень кислорода в воде.

«Основной виновник цветения и выделения токсинов, повлекший гибель донных животных, — Karenia spp. Была обнаружена достаточно высокая ее плотность», — цитирует ТАСС вице-президента РАН Андрея Адрианова.

Он обратил внимание, что для окисления гниющей массы органики, осевшей на дне океана, потребовалось большое количество кислорода, что повлекло его нехватку для морских обитателей.

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Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин также заявил, что причиной гибели морских обитателей в океане на Камчатке стала токсичность водорослей.

Версию о том, что токсичные водоросли могут быть главной причиной загрязнения воды в Авачинском заливе на Камчатке, выдвинул и директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров.

