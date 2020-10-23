РАН: гибель обитателей океана на Камчатке спровоцировали водоросли и дефицит кислорода
В Российской академии наук (РАН) заявили, что причиной гибели морских животных в акватории Авачинского залива на Камчатке стали водоросль рода Karenia и низкий уровень кислорода в воде.
«Основной виновник цветения и выделения токсинов, повлекший гибель донных животных, — Karenia spp. Была обнаружена достаточно высокая ее плотность», — цитирует ТАСС вице-президента РАН Андрея Адрианова.
Он обратил внимание, что для окисления гниющей массы органики, осевшей на дне океана, потребовалось большое количество кислорода, что повлекло его нехватку для морских обитателей.
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин также заявил, что причиной гибели морских обитателей в океане на Камчатке стала токсичность водорослей.
Версию о том, что токсичные водоросли могут быть главной причиной загрязнения воды в Авачинском заливе на Камчатке, выдвинул и директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров.
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