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В Татарстане выявили 51 новый случай COVID-19, количество зарегистрированных случаев превысило 8 тысяч

09:08, 23.10.2020
В Татарстане выявили 51 новый случай COVID-19, количество зарегистрированных случаев превысило 8 тысяч
Фото: realnoevremya.ru

За сутки в Татарстане выявили 51 новый случай коронавируса, всего — 8 042 случая, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Темп прироста увеличился — стал 0,6%. За сутки провели 6 580 ПЦР тестов, за весь период — 885 925 тестов.

realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане выздоровели 12 человек. За весь период — 6 860 человек, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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