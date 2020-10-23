В Татарстане выявили 51 новый случай COVID-19, количество зарегистрированных случаев превысило 8 тысяч

За сутки в Татарстане выявили 51 новый случай коронавируса, всего — 8 042 случая, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Темп прироста увеличился — стал 0,6%. За сутки провели 6 580 ПЦР тестов, за весь период — 885 925 тестов.



realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане выздоровели 12 человек. За весь период — 6 860 человек, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

