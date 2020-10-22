255 семей из Казани получили квартиры в «Салават купере»

255 семей из Казани получили квартиры, построенные за счет инвестиций Госжилфонда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Семьи получили ключи от квартир в доме №7/10 по ул. М. Карима в жилом районе «Салават купере», сообщает Госжилфонд РТ.



Новоселами стали молодые семьи, соципотечники, дети-сироты, врачи-грантополучатели и работники финансирующих программу предприятий.

realnoevremya.ru

В доме три подъезда, 17 жилых этажей. Общая площадь квартир — 15 тыс. кв. м. Квартиры сдаются в чистовой отделке и оборудованы датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, сантехникой, электроплитами, а еще регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

В текущем году Госжилфонд инвестирует в строительство 130 домов на 4 970 квартир общей площадью 273,6 тыс. кв. м в Татарстане.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ввели в эксплуатацию более 70% жилья от плана.