В Татарстане ввели в эксплуатацию более 70% жилья от плана

По данным Минстроя Татарстана, на сегодняшний день в республике по программам жилищного строительства введено в эксплуатацию 2 млн 137 тыс. кв. метров жилья. Это составляет 72% от плана (на 18% выше уровня прошлого года).

Полностью план ввода жилья выполнен в Высокогорском и Тукаевском районах РТ, пишет пресс-служба главы Татарстана.

По инвестиционной программе Государственного жилищного фонда при президенте РТ (ГЖФ РТ) сданы 80 домов на 1 866 квартир площадью 110 тыс. кв. метров (40,2% от плана).

По программе многоквартирного инвестиционного жилья введено в эксплуатацию 108 домов площадью 824,7 тыс. кв. метров (62,6% от плана).

По линии индивидуального жилищного строительства сданы 9 250 домов площадью 1 млн 202,5 тыс. кв. метров (86,6% от плана).

В рамках оказания государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем планируется улучшить жилищные условия 717 семей.

46 многодетным семьям оформлены сертификаты на жилье, 44 из которых реализованы. Субсидии перечислены 38 из 47 молодых семей, включенных в список получателей.

По данным Минстроя РТ на 11 сентября, по программам жилищного строительства в Татарстане введено в эксплуатацию 1 млн 945 тыс. кв. метров жилья (65,3% от плана).

