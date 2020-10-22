Алекно, Волков и Голубев вошли в символическую сборную 5-го тура Суперлиги

Сразу два игрока и главный тренер «Зенит-Казань» вошли в символическую сборную прошедшего игрового тура мужской Суперлиги по волейболу.

Среди волейболистов отмечены центральный блокирующий Александр Волков и либеро Валентин Голубев.

Кроме них в сборную 5-го тура попали три игрока «Факела» — Дмитрий Волков, Денис Богдан и Максим Жигалов, а также два представителя питерского «Зенита» — Антуан Бризар и Иван Яковлев.

Лучшим тренером тура признан рулевой «Зенита-Казань» Владимир Алекно.

Напомним, ранее казанская команда дома в трех сетах обыграла кемеровский «Кузбасс», которым руководит экс-игрок и тренер казанцев Алексей Вербов. Подробнее об этой игре можно почитать в материале «Реального времени».