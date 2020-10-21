КДК РФС отказался удовлетворить протест «Рубина» на судейство Вилкова

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отказался удовлетворить протест казанского «Рубина» на судейство бригады Михаила Вилкова в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, организация не занимается вопросом качества судейской работы, поэтому этот вопрос на заседании не рассматривался. При этом было проведено исследование относительно ошибки арбитра Михаила Вилкова в моменте с назначением пенальти и обращением к системе ВАР.

Артур Григорьянц. Фото: premierliga.ru

«Протесты на качество судейства КДК не рассматривает. Поэтому КДК исследовал вопрос, были ли нарушены правила игры или нет в данной ситуации. В заседании приняли участие представители «Рубина», «Краснодара» и сам Вилков.

Также рассмотрели рапорт инспектора, в котором было указано, что Вилков допустил методическую ошибку: сначала надо было проверить установку мяча на место нарушения, а затем давать свисток на возобновлении игры. Методическая ошибка Вилкова не повлияла на нарушение правил игры, поскольку игра не была возобновлена, а Вилков правильно обратился к VAR и пошел просматривать эпизод», — отметил глава КДК РФС.

Напомним, после поражения от «Краснодара» (1:3) в матче РПЛ казанский «Рубин» направил протест в КДК РФС на работу судьи встречи Михаила Вилкова. По мнению казанцев, арбитр нарушил протокол использования системы видеоповторов ВАР в моменте с назначением пенальти в ворота Юрия Дюпина.

Подробнее о матче казанцев против «Краснодара» (1:3) можно почитать в материале «Реального времени».