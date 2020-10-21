Квартальнов: «Теряю контроль над командой? Сейчас можно все что угодно говорить»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о проблемах внутри команды после поражения в Хабаровске от местного «Амура» (1:7) в матче КХЛ.

«Тренер теряет контроль над командой? Сейчас можно все что угодно говорить. Кто-то напишет, что я контроль теряю, другой — что с иностранцами какая-то проблема.

Оправданий я не ищу, статистика — такая вещь… В атаке играешь много, но все пусто. Согласен, что надо забивать, есть такая проблема», — сказал Квартальнов.

«Ак Барс» крупно уступил в Хабаровске местному «Амуру» со счетом 1:7. Единственную шайбу в составе казанской команды забросил Стефан Да Коста, который подправил снаряд после дальнего броска Даниила Журавлева.

При этом тренерский штаб «Ак Барса» уже на 4-й минуте встречи заменил вратаря, выпустив вместо Ахтямова запасного Амира Мифтахова. В итоге сменщик пропустил шесть шайб.