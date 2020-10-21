«Ак Барс» крупно уступил «Амуру», пропустив 7 шайб за матч

«Ак Барс» в гостях разгромно уступил хабаровскому «Амуру» (1:7) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы провалили стартовый период встречи, пропустив три безответные шайбы. После перерыва Да Коста один гол отыграл, но к концу двадцатиминутки хозяева еще дважды распечатали ворота Мифтахова. В третьем периоде «Амур» довел счет до крупного — 7:1.

Хет-триком в составе хабаровского клуба отметился защитник Йордан, в свое время выступавший за «Ак Барс».

Отметим, что по ходу первого периода встречи тренерский штаб казанцев поменял вратаря Ахтямова на Мифтахова.

«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)

Голы:

1:0 — 4:14, Кузнецов (Корягин);

2:0 — 8:04, Бутузов;

3:0 — 15:48, Йордан (Голубев);

1:3 — 24:09, Да Коста (Журавлев, Воронков);

4:1 — 36:50, Йордан (Горшков, Камалов);

5:1 — 39:06, Пьянов (Рассказов, Зогорна);

6:1 — 52:39, Йордан (Рассказов, Бутузов);

7:1 — 53:55, Камалов (Горшков, Ушенин).